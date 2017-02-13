Дубль Игуаина принес победу Ювентусу в матче с Кальяри

Правльно, хай би програвав. аби не образив Алі Башира. Це ж так ... по-дурному, як і попередні до...

сложно судииь со стороны, когда не знаешь всех подводных камней

Сам теперь тренироваться будет?

Здається, в Сельти в Іспанії почалася чорна смуга. Дай Боже, щоб вона продовжилася і в ЛЄ. До реч...

Если мы будем их щемить на одном дыханием!а при потери мяча моментально вступать в отбор даже е...

Не так страшен черт как его малюют!Шахтер в перед за очередной победой