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Дубль Игуаина принес победу Ювентусу в матче с Кальяри

Туринцы без проблем разобрались с аутсайдером

  • 13.02.2017 07:17
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«Кальяри» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы: Игуаин 37, Игуаин 47.

«Кальяри»: Биттенкур, Мурру, Капуано, Писакане (Падоин 85), Алвеш, Барелла, Исла, Дессена (Ионицэ 62), Ди Дженнаро, Сау, Боррьелло (Ибарбо 75).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини (Ругани 18), Хедира, Маркизио (Пьянич 67), Куадрадо, Манджукич, Дибала (Лемина 90+2), Игуаин.

Предупреждения: Лихтштайнер 12, Кьеллини 14, Барелла 27, Маркизио 43, Куадрадо 57, Исла 78, Ди Дженнаро 85, Манджукич 90+1.
Удаление: Барелла 67 (вторая желтая)

Источник — Sport.ua

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