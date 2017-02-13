Дубль Игуаина принес победу Ювентусу в матче с Кальяри

«Кальяри» – «Ювентус» – 0:2 (0:1)
Голы: Игуаин 37, Игуаин 47.
«Кальяри»: Биттенкур, Мурру, Капуано, Писакане (Падоин 85), Алвеш, Барелла, Исла, Дессена (Ионицэ 62), Ди Дженнаро, Сау, Боррьелло (Ибарбо 75).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини (Ругани 18), Хедира, Маркизио (Пьянич 67), Куадрадо, Манджукич, Дибала (Лемина 90+2), Игуаин.
Предупреждения: Лихтштайнер 12, Кьеллини 14, Барелла 27, Маркизио 43, Куадрадо 57, Исла 78, Ди Дженнаро 85, Манджукич 90+1.
Удаление: Барелла 67 (вторая желтая)
Источник — Sport.ua
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