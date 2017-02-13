Михаил МИХАЙЛОВ: «Нравится отношение наших вратарей к работе»

Тренер вратарей «Динамо» Михаил Михайлов рассказал о подготовке на тренировочных сборах, насколько необычно готовить команду без Александра Шовковского, а также о перспективах Владимира Маханькова из команды 19-летних.



* * *



- Нынешние сборы впервые за более чем 20 лет проходят без участия Александра Шовковского. Необычно?

- Конечно, Саша оставил огромный след не только в украинском, но и в европейском футболе. Думаю, за свою карьеру он заслужил только одобрительные слова. Хочу сказать, что этот путь не был легким, а был связан как с успехами, так и досадными неудачами. Сейчас о нем говорят, как о легенде, но раньше бывало всякое, даже приходилось слышать, что больше об этой фамилии никто не услышит... Все через это проходят, но благодаря упорному труду и огромному интеллекту он добился всего в футболе.



- Ваша карьера тренера вратарей развивалась параллельно с карьерой Александра...

- Да, действительно, я начал работать буквально на год раньше, чем начал играть Шовковский. Я приступил к работе в январе 1993-го, а Саша следующей зимой поехал на сборы с первой командой. Поэтому, фактически все эти годы мы провели вместе.



- Когда вы только начинали свою тренерскую карьеру, такой должности, как тренер вратарей, в отечественных командах еще не было?

- Да, такой должности ни в одном украинском клубе еще не было. Впоследствии это направление развивалось, и сейчас в каждой команде первой-второй лиг есть свой тренер вратарей. А тогда я был таким себе пионером (улыбается).



- Тренер не может знать всего и учится вместе со своими подопечными...

- Конечно, в тренерской профессии ты никогда не стоишь на месте, постоянно идет движение вперед – получаешь новые знания, опыт, основанный как на позитивных, так и негативных моментах.



- Наверное, вы много разговаривали с Шовковским. Планирует ли он начинать тренерскую карьеру?

- Трудно сказать. Он со мной поделился, что до лета точно будет отдыхать, а потом жизнь покажет.



- Как вы думаете, Александр – это будущий тренер вратарей или все же главный тренер?

- Наверное, об этом нужно у него спрашивать. Думаю, на данный момент он сам не ответит на этот вопрос, и примет какое-то решение только через определенное время.



- Но перспективу в нем, как тренере, вы видите?

- Конечно, ведь он является интеллектуальным человеком с огромным профессиональным опытом.



* * *



- На втором учебно-тренировочном сборе в вашем распоряжении три голкипера. У кого-то из них есть преимущество над другими?

- На сборах мы всегда расставляем так акценты, что все голкиперы находятся в равных условиях и каждому будет предоставлен шанс, чтобы они были мотивированными, полностью отдавались на тренировках, имели уверенность и веру в себя, что у каждого есть потенциал, который обязательно нужно развить.



- Все, что было запланировано на сборах, удается выполнять в полном объеме? Все голкиперы, складывается впечатление, проходят подготовительный период без особых повреждений и не пропускают ни одной тренировки...

- Могу сказать, что мне очень нравится профессиональное отношение наших вратарей к работе. Ни к кому из них у меня претензий нет. Конечно, случаются ошибки в играх, но они всегда будут. Голкиперы, которые сейчас находятся в команде, только начинают свой игровой путь в футболе, и для того, чтобы набраться опыта, нужно набить шишки и пройти через определенные моменты, которые помогут им в будущем. Тот же Шовковский не сразу стал тем голкипером, игрой которого восхищались тысячи болельщиков. Нет таких вратарей, и, я вас уверяю, никогда не будет, которые не ошибаются.



- Заметно, что все голкиперы имеют примерно одинаковое время в контрольных матчах...

- Мы специально предоставляем всем игровую практику для того, чтобы ребята получали максимум возможностей проявить себя в игре, а не только на тренировках.



- Георгий Бущан лишь в конце первой части сезона завершил восстанавливаться после тяжелой травмы и начал работать в основной группе. Как бы вы оценили его работу на сборах?

- Жора пропустил много времени, почти полгода, но восстанавливался с полной самоотдачей. Заметно, что сейчас он работает с огромной мотивацией, и это не может не радовать. В первых играх, которые он проводил на сборах, было заметно некоторое волнение, но это естественно, ведь он очень давно не играл. Мы разобрали с ним эти моменты – и двигаемся дальше.



* * *



- На первом сборе вместе с первой командой тренировался молодой Владимир Маханьков. Как вам его отношение к работе, а также игра в Юношеской Лиге УЕФА?

- Мы видим в нем большую перспективу. Верим, что через некоторое время он может быть основным голкипером «Динамо». Конечно, многое зависит от него, но то, что мы видим сейчас, нас удовлетворяет. Те же матчи в Юношеской Лиге УЕФА продемонстрировали его высокий уровень.



- Опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА очень важен и для голкиперов, ведь матчей подобного ранга на молодежном уровне в Украине раньше просто не было...

- Действительно, этот турнир является очень важным, ведь дает несомненные возможности для дальнейшего прогресса и более раннего приобретения опыта выступлений во взрослом футболе.



* * *



- Полевые футболисты говорят, что для них лучше играть матчи, чем тренироваться. А для голкиперов лучше тренировка или матч, в котором может быть от силы два удара по воротам?

- Думаю, все нужно рассматривать целостно. Тренировки невозможны без игр и наоборот – только в таком случае возможен прогресс.



- Для главного тренера важно наигрывание тактических схем и игровых ситуаций в контрольных матчах. А что дают тренеру вратарей контрольные матчи – все же, психология у подопечных совсем не та, как в официальных матчах?

- Мы с ребятами договариваемся, что для нас каждый следующий матч – независимо от того, официальный или контрольный – рассматривается как самый важный. Наигрывание связей с командой, начало атак, выбор позиции, направление мысли, подсказки партнерам, просчитывание хода игры – в действиях вратарей учитываются очень много нюансов.



- После того, как для команды проходит теоретическое занятие, вы остаетесь со своими подопечными еще на минут десять отдельно...

- Конечно, делается монтаж игр и тренировок как общекомандный, так и отдельно по действиям вратарей. Могут быть такие моменты, когда мяч до голкипера даже не дошел, но мы смотрим на его позицию, как он подсказывает партнерам, правильные или неправильные его действия по отношению к развитию атаки и так далее.



- В современном футболе много голов забивается после стандартных положений. Вы также много работаете над этим компонентом со своими подопечными, хотя раньше подобной работы было гораздо меньше...

- Все движется вперед, жизнь не стоит на месте, футбол эволюционирует. Мы также в своей работе стараемся находить новые моменты, моделировать те игровые ситуации, которые могут возникать в матчах. Исходя из этого, тренировочный процесс планируется с учетом того, чтобы больше внимания уделять стандартным положениям, а при прострелах и навесах с флангов идет больше работы с сопротивлением – то есть, все максимально приближено к ситуациям, которые возникают во время матчей.



- Складывается такое впечатление, что у каждого из трех голкиперов, которые работают сейчас на сборе, разный характер. В работе это помогает или, наоборот, мешает?

- Думаю, нет людей с одинаковым характером. Каждый человек по-своему уникален – кто-то слишком возбужден, кто-то более спокойный. Но это нормальное явление. Главное, чтобы ребята хотели работать, понимали, для чего они это делают, а также чтобы их вратарский интеллект позволял перенести моменты, которые мы отрабатываем на тренировках, в игровые ситуации на поле.