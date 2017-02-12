Атлетико на последних минутах вырвал победу в матче с Сельтой

Чемпионат Испании. 22-й тур
«Атлетико» – «Сельта» – 3:2
Голы: 0:1 – 5 Кабраль, 1:1 – 11 Торрес, 1:2 – 78 Гвидетти, 2:2 – 86 Феррейра Карраско, 3:2 – 88 Гризманн.
«Атлетико» – Мойя, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Хуанфран (Врсалько, 46), Савич, Сауль (Корреа, 72), Габи, Коке, Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 76).
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Эрнандес, Радоя, Хосабед (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Аспас (Диас, 85), Гвидетти.
Предупреждения: Гвидетти (42), Кастро (74), Габи (90).
Источник — Sport.ua
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