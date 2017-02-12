Атлетико на последних минутах вырвал победу в матче с Сельтой

Не так страшен черт как его малюют!Шахтер в перед за очередной победой

Давно уже говорил, что Усик как боксер - супер, как человек - говно.

Гадко как то все. Вусик Васей все равно не станет, а родным сыном тем более. Кумом максимум ))))...