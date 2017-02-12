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20-й тур
Вольфсбург
2:1
Хоффенхайм
12.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург — Хоффенхайм — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»

  • 12.02.2017 21:54
  • 80 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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