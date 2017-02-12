Вольфсбург

Этому чуваку нужно попробовать гимн шахтера спеть вместо серова

Ничего,я слышал как фаны динамо,да и не только они кричат Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, С...

Чувак чувственно поет, его или к болелам баварии или к райо - они любители фОшистов искать... а т...