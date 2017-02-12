Севилья на выезде обыграла Лас-Пальмас

Чемпионат Испании. 22-й тур
«Лас-Пальмас» – «Севилья» – 0:1
Гол: 0:1 – 80 Корреа.
«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Кастельяно (Гарсия, 90), Симон, Артилес, Халилович (Домингес, 81), Меса, Боатенг, Виера, Хесе, Монторо (Ливая, 81).
«Севилья» – Рико, Мариано, Меркадо, Лангле, Витоло, Насри, Сарабия, Нзонзи (Иборра, 68), Краневиттер, Васкес (Йоветич, 77), Бен-Йеддер (Корреа, 77).
Предупреждения: Краневиттер (17), Сарабия (28), Иборра (77), Корреа (80), Лемос (84), Меса (87).
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«Леганес» – «Спортинг Хихон» – 0:2
Голы : 0:1 – 66 Канелья, 0:2 – 83 Бурги.
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Бустинса, Инсуа, Пирес, Перес, Шимановски (Мачис, 68), Саму (Эль-Жар, 65), Буэно (Лусиано, 79), Герреро.
«Спортинг Хихон» – Куэльяр , Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Лопес (Бурги, 58), Гомес (Хави Торрес, 85), Альварес, Кармона, Микель Весга, Кастельяно, Траоре (Кастро, 79).
Предупреждения: Канелья (8), Рико (21), Траоре (30), Кармона (54), Чоп (74), Бустинса (74), Кастельяно (76), Перес (83), Бурги (84).
Удаление: Мариньо (70).
Источник — Sport.ua
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