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Севилья на выезде обыграла Лас-Пальмас

«Леганес» уступил хихонскому «Спортингу»

  • 12.02.2017 21:35
  • 39 просмотров
  • 1 комментария
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Чемпионат Испании. 22-й тур

«Лас-Пальмас»«Севилья» – 0:1
Гол: 0:1 – 80 Корреа.

«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Кастельяно (Гарсия, 90), Симон, Артилес, Халилович (Домингес, 81), Меса, Боатенг, Виера, Хесе, Монторо (Ливая, 81).
«Севилья» – Рико, Мариано, Меркадо, Лангле, Витоло, Насри, Сарабия, Нзонзи (Иборра, 68), Краневиттер, Васкес (Йоветич, 77), Бен-Йеддер (Корреа, 77).

Предупреждения: Краневиттер (17), Сарабия (28), Иборра (77), Корреа (80), Лемос (84), Меса (87).
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«Леганес»«Спортинг Хихон» – 0:2
Голы: 0:1 – 66 Канелья, 0:2 – 83 Бурги.

«Леганес»  – Яго Эррерин, Мантовани, Рико, Бустинса, Инсуа, Пирес, Перес, Шимановски (Мачис, 68), Саму (Эль-Жар, 65), Буэно (Лусиано, 79), Герреро.
«Спортинг Хихон» – Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Лопес (Бурги, 58), Гомес (Хави Торрес, 85), Альварес, Кармона, Микель Весга, Кастельяно, Траоре (Кастро, 79).

Предупреждения: Канелья (8), Рико (21), Траоре (30), Кармона (54), Чоп (74), Бустинса (74), Кастельяно (76), Перес (83), Бурги (84).
Удаление: Мариньо (70).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 21:43
    0
    Ну все отчёт пошел! В следующий поединок вам не устоять-зажранные испанцы
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