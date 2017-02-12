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Фрайбург минимально одолел Кельн

«Козлы» упустили возможность подняться в еврокубковую зону

  • 12.02.2017 20:39
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Метки
fc-koeln.de
© fc-koeln.de

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Фрайбург» – «Кельн» – 2:1
Голы: 1:0 – 32 Грифо, 1:1 – 39 Модест, 2:1 – 77 Филипп.

«Фрайбург» – Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Франтц (Шустер, 68), Хефлер, Хаберер, Филипп, Грифо (Игньовски, 90), Нидерлехнер (Петерсен, 56).
«Кельн» – Кесслер, Марох, Суботич, Хайнц, Хектор, Хегер (Клеменс, 33), Рауш, Битенкур (Цоллер, 82), Соренсен, Осако, Модест.

Предупреждения: Хаберер (53), Хектор (84).

Источник — Sport.ua

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