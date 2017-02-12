Лестер уступил в пятом матче АПЛ подряд

да что ж такое то с командой? Як пороблено!...

до речі в цьому гімні немає нічого нацистського, загугліть переклад...

---Ну как могли организаторы допустить ошибку?Ведь им было понятно,что гимн будет исполнен,но как...

Ну все отчёт пошел! В следующий поединок вам не устоять-зажранные испанцы

Вы как-нибудь определитесь. В таблице у вас ничья стоит.

а футболочка-то - в цветах ОУН. недоглядели лугандонские идеологи

обосралось твое динамо уже в еврокубках, брысь отсюда! лучше переживай как дно с Зорей сыграет, н...

Удачи шахтеру, вся Украина с вами, думаю все шансы на проход в следующий круг есть.