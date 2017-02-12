Лестер уступил в пятом матче АПЛ подряд

Чемпионат Англии. 25-й тур
«Суонси» – «Лестер» – 2:0
Голы: 1:0 – 36 Моусон, 2:0 – 45 Ольссон.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Корк, Дайер (Раутледж, 7; Нарсинх, 89), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Айю, 72).
«Лестер» – Шмейхель, Хут, Фукс (Чилуэлл, 46), Симпсон (Амарти, 70), Морган, Грэй, Ндиди, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Марез, Варди.
Предупреждения: Фер (26), Хут (36), Корк (40), Чилуэлл (57).
Источник — Sport.ua
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