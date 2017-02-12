ФРЕД: «После длительной паузы выходить на матч с Сельтой будет тяжело»

Полузащитник «Шахтера» Фред рассказа о приятных мгновениях в Браге, готовности команды к сезону и о том, как обыграть «Сельту».



– Фред, сегодня вы тренировались рядом с домашним стадионом «Браги», где «Шахтер» дважды одержал верх в прошлом году. Приятные воспоминания об этом месте?

– Да, всегда приятно вспоминать такие победы. Те матчи с «Брагой» были для нас очень важны. Хорошо, что мы выиграли. Поэтому занимались сегодня с прекрасным настроением! Все прошло наилучшим образом.



– Меньше недели остается до первого поединка с «Сельтой». На чем сейчас делаете акцент?

– Мы все прекрасно понимаем, что матч с «Сельтой» будет очень важным и сложным. По последним играм соперника видно, что это качественная команда, которая показывает футбол высокого уровня. Поэтому тренеры просят обращать внимание на детали в наших действиях, что поможет на 100 процентов подготовиться к встречам Лиги Европы.



– После длительного зимнего перерыва «Шахтер» возвращается к официальным матчам, и первый поединок очень важен для команды.

– Да, выходить после длительной паузы, к тому же на такой важный матч, всегда нелегко. Тем не менее мы провели отличные сборы, много работали, сыграли несколько спаррингов и набрали хорошую форму. Думаю, как я, так и мои партнеры пребывают в хороших физических кондициях и полностью готовы к продолжению сезона.



– Что можешь сказать о сопернике? За счет чего можно победить «Сельту»?

– Мы просто должны играть в свой футбол, действовать на высшем уровне, показывать лучшие качества, которые у нас есть. По сопернику тоже видно, что он может демонстрировать результативный футбол, но мы должны сделать это лучше.