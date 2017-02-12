Вольфсбург одержал волевую победу над Хоффенхаймом

Чемпионат Германии. 20-й тур
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 2:1
Голы: 0:1 – 26 Цубер, 1:1 – 50 Арнольд, 2:1 – 73 Дидави.
«Вольфсбург» – Бенальо, Виейринья (Блашчиковски, 60), Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур (Дидави, 46), Луис Густаво, Малли (Треш, 90), Зегуин, Арнольд, Гомес.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Демирбай, Цубер, Руди, Фогт, Амири (Швеглер, 83), Крамарич (Салаи, 58), Ут (Террацино, 23).
Предупреждения: Родригес (14), Базур (24), Малли (75), Фогт (87), Хюбнер (87).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.