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Вольфсбург одержал волевую победу над Хоффенхаймом

«Волки» забили победный гол на 73-й минуте

  • 12.02.2017 19:26
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Метки
vfl-wolfsburg.de
© vfl-wolfsburg.de

Чемпионат Германии. 20-й тур

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 2:1
Голы: 0:1 – 26 Цубер, 1:1 – 50 Арнольд, 2:1 – 73 Дидави.

«Вольфсбург» – Бенальо, Виейринья (Блашчиковски, 60), Родригес, Кнохе, Герхардт, Базур (Дидави, 46), Луис Густаво, Малли (Треш, 90), Зегуин, Арнольд, Гомес.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Демирбай, Цубер, Руди, Фогт, Амири (Швеглер, 83), Крамарич (Салаи, 58), Ут (Террацино, 23).

Предупреждения: Родригес (14), Базур (24), Малли (75), Фогт (87), Хюбнер (87).

Источник — Sport.ua

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