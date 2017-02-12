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Антонио КОНТЕ: «Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы»

Главный тренер «Челси» подвел итоги встречи с «Бернли» (1:1)

  • 12.02.2017 18:54
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат поединка с «Бернли» (1:1).

«Мы разочарованы результатом, потому что могли выиграть сегодня. Мы хорошо начали матч и создавали моменты, но потом игрок «Бернли» сравнял счет ударом со штрафного. Теперь важно перезарядить батареи. Мы заработали одно очко, но должны быть разочарованы.

«Челси» в определенный момент мог убить интригу в матче, но этого не произошло. Второй тайм превратился в физическую борьбу с длинными навесами, мы не играем в таком стиле. Сегодня мы заслужили победу», — сказал Конте.

Источник — BBC

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