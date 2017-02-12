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Виктор ХОМЧЕНКО: «Никаких проблем с адаптацией в Карпатах нет»

Новичок «Карпат» рассказал о первых неделях в львовском клубе

  • 12.02.2017 18:27
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  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Виктор Хомченко
© ФК Карпаты. Виктор Хомченко

Новачок «Волині» Віктор Хомченко розповів про адаптацію в львівській команді.

«Почнемо з того, що я практично не грав три місяці – у мене були труднощі у «Волині». Не хочу ворушити старе, все-одно нічого не зміниш. Я перегорнув цю сторінку і зараз почуваюся щасливим. Навіть не так, як футболіст, а просто як людина. На мене не тиснуть, чітко і зрозуміло пояснюють, що вимагають – відповідно, я можу повністю сконцентруватися на роботі.

Тренування в Олега Дулуба надзвичайно швидкі. Тренер ставить за мету сформувати дуже сильну команду, яка зможе вирішувати серйозні турнірні завдання. Але кожен гравець повинен усе виконувати не лише швидко, але й точно – це є основа якісної гри в офіційному сезоні.

Жодних проблем з адаптацією у мене нема. В «Карпатах» багато молодих хлопців, у нас нема проблем із взаєморозумінням. У кожного є ігровий час, кожен може себе проявити» – підсумував Хомченко.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 18:44
    0
    Вы обратили внимание на активность в трансферах Карпат?Грядут перемены?
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