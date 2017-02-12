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Голы Эдера и Кандревы принесли Интеру победу над Эмполи

«Торино» и «Пескара» порадовали болельщиков восемью голами

  • 12.02.2017 18:07
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Чемпионат Италии. 24-й тур

«Интер» – «Эмполи» – 2:0
Голы: 1:0 – 14 Эдер, 2:0 – 54 Кандрева.

«Интер» – Ханданович, Мурильо, Миранда, Д`Амброзио (Ансальди, 46), Кондогбиа, Медель, Жоау Мариу, Гальярдини, Кандрева, Паласио (Габриэл, 74), Эдер (Пинамонти, 80).
«Эмполи» – Скорупски, Лорини, Димарко (Барба, 65), Весели, Чосич, Крунич (Зайц, 76), Эль-Хаджи, Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Маккароне, Пуччарелли.

Предупреждения: Эль-Каддури (41), Кондогбиа (45), Димарко (49).
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«Торино» – «Пескара» – 5:3
Голы: 1:0 – 2 Яго Фальке, 2:0 – 9 Айети, 3:0 – 15 Белотти, 4:0 – 53 Ляйич, 5:0 – 61 Белотти, 5:1 – 73, автогол Айети, 5:2 – 75 Бенали, 5:3 – 83 Бенали.

«Торино» – Харт, Айети, Баррека, де Сильвестри, Моретти, Оби (Густафссон, 45), Лукич (Аккуа, 56), Яго Фальке, Бенасси, Ляйич (Бойе, 80), Белотти.
«Пескара» – Биссарри, Стендардо (Кода, 46), Бираги, Дзампано, Форназье, Мемушай, Бругман (Бруно, 57), Бенали, Верре, Кастанос (Крешенци, 27), Капрари.

Предупреждения: Стендардо (3), Форназье (24), Лукич (32), Кода (90).
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«Сассуоло» – «Кьево» – 1:3
Голы: 1:0 – 24 Матри, 1:1 – 39 Инглезе, 1:2 – 56 Инглезе, 1:3 – 67 Инглезе.

«Сассуоло – Консильи, Летсхерт, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Данкан, Пеллегрини (Рагуза, 72), Берарди (Йеммелло, 78), Аквилани, Политано, Матри (Антей, 56).
«Кьево – Соррентино, Дайнелли, Гобби (Меджорини, 46), Каччаторе, Сполли, Кастро, Радованович, Бирса (де Гузман, 73), Иско, Хетемай, Инглезе (Гакпе, 84).

Предупреждения: Дайнелли (36), Гобби (45), Гакпе (90).
Удаление: Летсхерт (3).
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«Палермо» – «Аталанта» – 1:3
Голы: 0:1 – 19 Конти, 0:2 – 26 Гомес, 1:2 – 41 Чочев, 1:3 – 78 Кристанте.

«Палермо» – Посавец, Гольданига, Пеццелла, Рисполи, Гонсалес, Чочев (Гацци, 74), Яяло, Эмбало, Бруно Энрике (Балог, 84), Трайковски (Диаманти, 55), Несторовски.
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ (Грасси, 86), Куртич (Кристанте, 71), Спинаццола, Гомес, Фройлер, Конти, Петанья.

Предупреждения: Рисполи (11), Гонсалес (23), Фройлер (72), Гольданига (73).

Источник — Sport.ua

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