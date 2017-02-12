Леонид МИРОНОВ: «Сидорчук вылетел на две недели»

Старший врач «Динамо» Леонид Миронов рассказал о травмированных игроках киевского клуба.

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

- У Богдана случился рецидив острой мышечной травмы, которую он получил на первом сборе. Мы его тщательно лечили, провели все тестовые испытания, после завершения реабилитации выдержали все положенные в спортивной травматологии сроки, и тренер-методист занимался с ним по индивидуальной программе. Только после того, как были проведены все физические тесты максимальной нагрузки, позволили ему через 15 дней вернуться в общую группу, но в конце занятия он снова почувствовал дискомфорт в той же области заднего бедра, после чего ему было запрещено тренироваться.

На следующий день была проведена МРТ, которая подтвердила наши пессимистические предположения о том, что произошел повторный рецидив, в результате чего сроки реабилитации увеличиваются вдвое. Посоветовавшись с главным тренером, было принято решение отправить Богдана в Киев, где он продолжит дальнейшее лечение на загородной базе «Динамо» в Конча-Заспе.

Сергей СИДОРЧУК

- У Сергея классический постнагрузочный синдром приводящих мышц, с которым наша медицинская служба несколько дней интенсивно боролась, но, наверное, в один из моментов на тренировке произошла дисторзия приводящей длинной мышцы. Честно говоря, мы не ожидали подобного, так как игрок никаких жалоб не предъявлял. Мы сделали контрольную МРТ в больнице в Марбелье и, к сожалению, обнаружили у него дисторзию – микроповреждение длинной приводящей мышцы. Теперь, конечно, Сергею придется интенсивно заниматься реабилитацией, сроки его возвращения – примерно две недели.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

- У Андрея появились незначительные неприятные ощущения в области поясничного отдела позвоночника. Это у него уже не впервые, и чтобы не усугублять процесс мощного спазма мышцы, мы решили дать ему возможность подлечиться, поработать с массажистами и остеопатом, чтобы он начал в полную силу тренироваться после следующих двух контрольных игр. Были большие опасения, что травма усугубится, и тогда сроки реабилитации были бы довольно большими. Думаю, с завтрашнего дня он начнет работать с тренером-методистом, чтобы постепенно подойти к максимальным нагрузкам в общей группе.

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- Относительно остальных игроков проблем, к счастью, нет. Постнагрузочные мышечные боли, известные в народе как крепатура, уже практически никого не беспокоят. Надеемся, что все ребята успешно завершат эти сборы здоровыми и подойдут к официальным матчам во всеоружии.