Шахтер в Португалии: воскресный марафон

Воскресным утром «горняки» отправились на тренировку раньше обычного. Все дело в том, что сегодня на улицах Браги проходит полумарафон (забег на дистанцию 21 километр), и, чтобы не создавать помех его участникам, пришлось скорректировать график.
Кроме того, донецкая команда сменила локацию и провела занятие на тренировочном поле рядом с «Эштадиу Мунисипал», где в прошлом году дважды одержала верх над «Брагой» в матчах Лиги Европы. Сессия была полностью посвящена отработке тактики, комбинационных действий и игровых моментов.
Таким образом, «Шахтер» концентрируется на подготовке к поединку с «Сельтой», до которого остается всего пять дней.
Источник — ФК Шахтер
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