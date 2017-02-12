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Шахтер в Португалии: воскресный марафон

Донецкий клуб продолжает подготовку к Лиге Европы

  • 12.02.2017 17:41
  • 388 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк.
© ФК Шахтер Донецк.

Воскресным утром «горняки» отправились на тренировку раньше обычного. Все дело в том, что сегодня на улицах Браги проходит полумарафон (забег на дистанцию 21 километр), и, чтобы не создавать помех его участникам, пришлось скорректировать график.

Кроме того, донецкая команда сменила локацию и провела занятие на тренировочном поле рядом с «Эштадиу Мунисипал», где в прошлом году дважды одержала верх над «Брагой» в матчах Лиги Европы. Сессия была полностью посвящена отработке тактики, комбинационных действий и игровых моментов.

Таким образом, «Шахтер» концентрируется на подготовке к поединку с «Сельтой», до которого остается всего пять дней.

 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 18:03
    0
    Короче базарте чо хотите,но я уже пиво тормознул в холодос,и жене суши пообещал на 16 число...лишь бы не отвлекала от трансляции Шахтер в первом матче вытянут ничейку а в Харькове (первой столицы Украины )3-0 накажут Испанцев на радость мне,и на зависть дебилам и за одно за Зозулю отомстят
    Ссылка
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 18:06
    0
    БуТко-БЕТМЕН
    Ссылка
    tomik196
    online
      tomik196, 12.02.2017 18:14
    0
    Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 18:03
    Короче базарте чо хотите,но я уже пиво тормознул в холодос,и жене суши пообещал на 16 число...лишь бы не отвлекала от трансляции Шахтер в первом матче вытянут ничейку а в Харькове (первой столицы Украины )3-0 накажут Испанцев на радость мне,и на зависть дебилам и за одно за Зозулю отомстят

    Дурень думкою багатїє!
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