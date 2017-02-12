Бернли удержал ничью с Челси

Чемпионат Англии. 25-й тур
«Бернли» – «Челси» – 1:1
Голы: 0:1 – 7 Педро, 1:1 – 24 Брэйди.
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Бартон, Вествуд, Брэйди (Арфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82).
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич (Фабрегас, 67), Мозес (Виллиан, 72), Педро (Батшуайи, 87), Канте, Азар, Диего Коста.
Предупреждения: Вествуд (69), Давид Луиз (75), Лоутон (77), Бартон (88), Фабрегас (89).
Источник — Sport.ua
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