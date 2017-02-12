Бернли удержал ничью с Челси

Вы обратили внимание на активность в трансферах Карпат?Грядут перемены?

И рот свой вонючий закрой, чтобы я тебя здесь больше не слышал, петух! (Семирамид)

Гнида! Ты меня не зли своими высказываниями! Помню как 12-ть дисантников- слюньтяев из России як...

прогорела твоя жопа, замухрышка ватная,

ссылочку мне пожалуйста, на " США введи" со стороны Майдана та чего помалкивать, вся У...

Майдан прогорел шлюхи. И не один скакун этого не признает. Легче путина обвинять конечно. И хвати...