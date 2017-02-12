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Рома на выезде переиграла Кротоне

Голами отличились Наингголан и Джеко

  • 12.02.2017 15:36
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asroma.com
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Чемпионат Италии. 24-й тур

«Кротоне» – «Рома» – 0:2
Голы: 0:1 – 40 Наингголан, 0:2 – 77 Джеко.

«Кротоне» – Кордац, Рози, Чеккерини, Дюсен (Тротта, 76), Феррари, Месба (Сампиризи, 55), Акости, Капецци, Крисетиг, Тонев (Налини, 81), Фальчинелли.
«Рома» – Шченсны, Манолас, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес (Мариу Руй, 88), Паредес, Стротман, Эмерсон, Салах (де Росси, 80), Наингголан (Перотти, 90), Джеко.

Источник — Sport.ua

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