Матч «Осасуна» - «Реал», который закончился со счетом 1:3, запомнился больше не игрой, а страшной травмой игрока хозяев Тано Боннина.

Но, кроме этого, в одном из эпизодов пострадал и полузащитник «Реала» Лука Модрич. После гола Иско, «сливочные» побежали праздновать к угловому флажку. В это время недовольные болельщики «Осасуны» стали бросать в мадридских футболистов всем, что попалось под руку. Один из предметов попал в голову хорвата