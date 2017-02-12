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Брошенный предмет с трибуны попал в голову Модрича

Инцидент случился во время празднования гола Иско

  • 12.02.2017 15:25
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Матч «Осасуна» - «Реал», который закончился со счетом 1:3, запомнился больше не игрой, а страшной травмой игрока хозяев Тано Боннина.

Но, кроме этого, в одном из эпизодов пострадал и полузащитник «Реала» Лука Модрич. После гола Иско, «сливочные» побежали праздновать к угловому флажку. В это время недовольные болельщики «Осасуны» стали бросать в мадридских футболистов всем, что попалось под руку. Один из предметов попал в голову хорвата

Источник — Marca

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