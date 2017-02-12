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Малага без Бойко сыграла вничью с Вильярреалом

На гол Шарлеса точным ударом с пенальти ответил Сориано

  • 12.02.2017 14:57
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laliga.es
© laliga.es

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Вильярреал» – «Малага» – 1:1
Голы: Сориано, 62, с пенальти – Шарлес, 14

«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Тригерос (Родри Эрнандес, 82), Сориано, Сориано, Дос Сантос, Сансоне (Кастильехо, 77), Адриан (Бакамбу, 69).
«Малага»: Камени, Эрнандес, Торрес, Росалес, Демичелис, Родригес (Дуда, 74), Камачо, Форнальс, Кеко (Хони Родригес, 62), Чори Кастро (Онтиверос, 82), Шарлес.
Предупреждения: Шарлес (55), Камачо (55), Кеко (58), Демичелис (61), Дуда (81)
Удаление: Сориано (71)

Источник — Sport.ua

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