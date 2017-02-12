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Арбитры УПЛ отправились на зимний сбор в Турцию

Украинские судьи пройдут специальную подготовку в Анталии

  • 12.02.2017 14:14
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ФФУ
© ФФУ

У неділю, 12 лютого, делегація українських арбітрів вирушила на традиційний навчально-тренувальний збір, який проходитиме протягом тижня у турецькій Анталії. Цього разу на зимовий збір Комітет арбітрів ФФУ запросив 20 арбітрів УПЛ, 3 арбітри першої ліги, 40 асистентів арбітра та плеяду жінок-арбітрів та асистентів міжнародної категорії.

Під час семиденного НТЗ арбітри та асистенти складатимуть тестування з Правил гри та відеотест УЄФА, матимуть теоретичні та практичні заняття, а також працюватимуть на товариських матчах, які в цей час відбуватимуться в Анталії.

Заняття для арбітрів вестимуть куратор системи арбітражу у професіональному футболі України П’єрлуїджі Колліна, члени КА та інструктори ФФУ, а для асистентів - інструктор ФІФА Джованні Стеванато.

Источник — Федерация футбола Украины

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