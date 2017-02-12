Кристиан ПАС: «Понемногу учу украинские слова»

Перші збори з львівськими «Карпатами» аргентинський захисник не проводив. Лише під час другого етапу закордонної підготовки, Крістіан Пас отримав нагоду познайомитися з командою та вимогами тренерського штабу.

«Я знайшов дуже хороший і організований клуб. Радий, що потрапив в «Карпати», наразі дуже задоволений. Звичайно, є труднощі в адаптації, для мене тут все нове. А ще велика відстань до рідного дому та дружини».

«Футбол теж різниться. Як на мене, то в «Карпатах» грають швидше, аніж в Аргентині. Зараз я вникаю в розуміння гри головного тренера. Відзначу, що він дуже точно і чітко передає те, що він хоче бачити на полі».

«Насправді, з комунікацією не все просто. Але з цим явищем треба боротися, треба вчити мову. Олег Дулуб уже підказує мені іспанською, а я потрохи вивчаю українські слова».

«Я вже відчуваю позитивну тенденцію. Команда з кожним днем стає більш зіграною і краще розуміє тренерські вимоги. Вони наступні: усе має починатися з дуже швидкого і точного пасу».

«Щодо спарингів, то найбільше мені запам’яталася гра проти мінського «Динамо». По-перше, це дуже хороший суперник, а по-друге, наша команда показала хороший і якісний футбол» – підсумував аргентинський новачок «Карпат».