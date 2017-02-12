Алексей ДИТЯТЬЕВ: «У меня никогда не было проблем с адаптацией»

Центральний захисник Олексій Дитятьєв дуже швидко та гармонійно влився в новий колектив. Він не тільки запам’ятався в обороні власних воріт, але й в атаці, під час стандартів.

«Тут дуже хороший колектив, багато молоді. Кількох хлопців знав раніше, але, зрештою, у мене ніколи не було проблем з адаптацією. Де б я не грав, зі всіма знаходив спільну мову. І «Карпати» не виняток».

«Цікаво, що Андрія Нестерова я не знав особисто. Тобто мені було відомо, що він також з Херсонщини, але не більше. Тепер зі своїм земляком ми більше спілкуємося ну і на полі, сподіваюся, щільніше працюватимемо».

«Наразі не можу сказати, що вже відчуваю себе гравцем основи, але сподіваюся, що тренер оцінить мою роботу і в майбутньому буде на мене розраховувати».

«Найбільше пригадуються ті матчі, які команда виграла. Кожна перемога додає позитиву до загальної скарбнички. Так, я дуже люблю забивати, при першій можливості допомагаю форвардам на стандартах. Але головне забивати не на зборах, а в чемпіонаті» – підсумував захисник «Карпат».