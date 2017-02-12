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Маркос АЛОНСО: «Бернли – сложный противник»

Футболист «Челси» поделился ожиданиями от очередного матча АПЛ

  • 12.02.2017 13:26
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ФК Челси. Маркос Алонсо
© ФК Челси. Маркос Алонсо

Маркос Алонсо считает, что ключом к успеху было то, что команда верит в свои принципы и в свой стиль игры, и именно это может помочь «синим» набрать три очка в поединке с «Бернли».

После того, как «Челси» оторвался от  преследователей на девять очков в таблице АПЛ, уверенность команды и вера в свои силы очевидна, но Алонсо считает, что игроки никогда и не сомневались в своей способности добиться  успеха в этом сезоне.

«Я думаю, мы верили всегда, — говорит испанец. — Учитывая то, как мы тренируемся, учитывая нашу концентрацию, все гораздо легче. Нам просто надо не сбавлять оборотов и работать в том же темпе, бороться в каждом матче, чтобы сохранить отрыв до конца сезона».

Впереди у нас матч с «Бернли», и Алонсо знает, что их не стоит  недооценивать, особенно учитывая их отличную статистику на «Терф Мур».

«Мы знаем, что они на третьем месте в таблице по статистике домашних матчей, так что матч будет сложным. Нам надо настраиваться на сложную игру, и, надеюсь, мы наберем три очка». 

«Мы знаем, что это сложный противник. И на их стадионе бывает очень нелегко сражаться. Конечно, наша манера игры меняется,  на совещаниях тренер меняет нашу стратегию в зависимости от противника,  но мы сохраняем основные принципы, стараемся выдерживать свой стиль и пытаемся победить».

Источник — ФК Челси

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