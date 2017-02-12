В прошлый раз мы с Вами говорили о новом официальном турнире УЕФА для национальных сборных и остановились на полпути. Тема требует подробного разбора, а для некоторых и без того оказалось «многабукафф». Потому, как говорил Карлссон, продолжаем разговор.

Краткое содержание первой серии, называвшейся, напомню: «Кто такая Элис, и с чем ее едят?».

Лига наций – турнир, который частично заменит товарищеские матчи. И это правильно.

Он будет определять лучшую сборную в Европе в нечетные годы, в то же время, помогая квалификации на важнейшие турниры – ЧМ и Евро. Это и хорошо, и плохо – почему, см. ниже.

В ЛН все команды Европы будут распределены по четырем дивизионам, согласно своему уровню. В каждом из них победители четырех групп будут повышаться в классе на следующий розыгрыш, а в высшем дивизионе А они определят победителя Лиги Наций.

Однако между групповыми турнирами и финальным – 7 месяцев, а заканчивается весь цикл еще через 9 месяцев. И это несуразно.

Читатели напоминают о том, что эти паузы будут заполнены квалификацией на Евро. Верно, но мы-то с Вами говорим о конкретном состязании – Лиге наций. И теперь нам ясно не только с чем ее едят, но и что без этого она к употреблению не рекомендуется.

Мораль сей басни: турнир является однозначно второстепенным и прилагающимся к важнейшим. На самом деле, это он заполняет паузы между ними. Но, перенасыщая календарь официальными соревнованиями, тем самым УЕФА невольно нивелирует их уровень. Если раньше отборочный матч был особым блюдом, то теперь нам предлагают своеобразную футбольную жвачку.

Я предложил Вам поговорить на эту тему в сопровождении песни из репертуара группы с символическим названием «Конец фильма», и каждая главка названа строчкой из нее. О том, что не каждому это понравится, Вы были предупреждены в прошлый раз. Но автор и не ставит целью всем нравиться.

Я просто Ваш собеседник. И на Вы называю только тех, кому эта беседа интересна. Остальные имеют полное право, как это случалось в Одессе, послушав со стороны и мало что поняв, с криком: «Ай, не морочьте мне голову!» благополучно удалиться. Я не пишу для тех, «кто только что проснулся» и лихорадочно рыщет в поисках информации.

«Акценты» существуют для читателей – людей, которые не ленятся читать и думать над этим. А тупо пользователям предлагается бодрящая прогулка в сад, по рецепту мистера Гарриса (см. «Трое в лодке, не считая собаки»).

Итак, мы продолжаем знакомиться с достоинствами и недостатками Лиги наций в компании с загадочной Элис – героиней вышеупомянутой песни, выступающей здесь в качестве символа Лиги наций.

4. А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?

Если существуют опасения, что ЛН увеличит нагрузку на футболистов, то они беспочвенны. Ее матчи самым удобным образом умещаются в рамки стандартного футбольного календаря. Более того, УЕФА обещает снижение нагрузки – за счет уменьшения количества поездок на товарищеские матчи и более быстрого возвращения игроков в клубы после спаренных игр.

«Товарняков» станет меньше, но они останутся. Главным образом, это будут контрольные спарринги в преддверии ЧМ и Евро. Таким образом, у европейских команд будет возможность встречаться и с представителями других конфедераций. Что ж, тут у матросов нет вопросов.

5. Красиво одевается. Красиво говорит.

Как мы уже говорили, ЛН будет дополнять собой квалификацию. Во-первых, по ее итогам определится состав корзин для жеребьевки отборочных групп Евро-2020.

Во-вторых, с ее помощью квалификация станет более четкой и прямолинейной. Что это значит?

Отбор на Евро пройдет в течение 2019 года. Будет 10 групп: пять по 6 команд и пять по 5 команд. Запланировано по два тура в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. Бонусы для участников финального турнира дивизиона А Лиги наций заключаются в том, что эти 4 ее лучшие команды попадут в отборочные группы из пяти участников, а не шести.

Две сильнейшие команды из каждой группы напрямую выходят на Евро. Итого 20 команд. А вот 4 последние путевки получат победители финальных турниров всех четырех дивизионов ЛН, которые пройдут аж в марте 2020 года. Каждый финальный турнир будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финала.

То есть, Вы понимаете, да? Еще раз, дивизионы уровневые: А – сильнейший, D – слабейший. Таким образом, кроме лучшей из 55 команд Лиги наций, на Евро попадут также фактически 13-я, 25-я и 40-я. При том, что в Евро, по определению, должны участвовать 24 сильнейшие команды Европы. Что называется, без комментариев.

6. Его никто не звал, он как-то сам прилип.

И это еще не все. Если участник финального турнира ЛН уже квалифицировался на Евро через отборочный цикл, его пропуск достается следующей лучшей команде дивизиона (пятой, шестой, и т.д) с учетом ее общего рейтинга в данном дивизионе. Если необходимо, пропуск передается дивизионом ниже с учетом рейтинга конкретного дивизиона.

Иными словами, можно полностью провалить отбор, но за счет успешного выступления в двух матчах Лиги наций (в финальный турнир которой ты пробился аж полтора года назад – осенью 2018 года), буквально пролезть на Евро. И это хорошо еще, если пробился, а не занял чужое место уже квалифицировавшейся из отбора команды. На самом деле, не пройдя отбор ни там, ни тут.

Вот представьте ситуацию. Команда заняла в отборочной группе Евро условное пятое место. А в своем дивизионе Лиги наций какое-нибудь седьмое-восьмое из двенадцати. Но, поскольку все, кто был выше ее, к этому времени уже вышли на Евро, ей выпала счастливая возможность сыграть в стыковых финальных матчах.

В полуфинале и финале она героически отмучалась в игровое время и доблестно выиграла серию пенальти. И, таким образом, вышла на Евро с общим отрицательным балансом всех матчей отборочного цикла. Блеск!!! Что называется, хоть чучелом, хоть тушкой.

А как Вам перспектива наблюдать на Евро в числе 24 лучших 40-ю команду из 55 участников ЛН? То есть, теоретически, условной Белоруссии можно вообще не париться в отборе, сосредоточив все свои усилия на выигрыше дивизиона D Лиги наций. И выйти на Евро, выиграв турнир, самым серьезным соперником в котором был условный Азербайджан.

Но что дальше, Дава, что дальше? К чему вообще это воплощение «американской мечты»? Вам нужны на Евро такие команды?

Полное ощущение, что в стремлении любой ценой вызвать интерес к новому турниру, УЕФА приносит в жертву здравый смысл и пренебрегает элементарной логикой. Впрочем, в свете последних прожектов ФИФА это уже, как бы, и не особо удивляет. Верной дорогой идут товарищи!

6. Излечит паранойю, ОРЗ и простатит.

Анонсируя и рекламируя свой новый проект, УЕФА представляет его своеобразной панацеей.

Так сильнейшие сборные, по его мнению, должны вдохновиться стремлением выйти в финальную стадию Лиги наций. И жаждать выиграть титул ее победителя. Никто не против. Только ведь налицо второсортность данного соревнования. К примеру, чемпиона мира знают все, но многие ли из нас с ходу назовут обладателя Кубка конфедераций?

Есть большие сомнения в самодостаточности ЛН, изначально задуманной, как приставка к квалификации. И как способ занять свободное время с большей пользой. Например, с этой последней целью в свое время в СССР проводился Кубок Федерации. Однажды его даже выиграл наш «Черноморец». Но, знаете, хвастаться таким достижением мне как-то неудобно, что ли.

Впрочем, не попробуешь – не узнаешь. И хотелось бы верить, что для сильных Европы сей Лига наций не станет банальным тренировочным полигоном. С пресловутой «повышенной ответственностью».

Сборные со скромными возможностями, испытывавшие сложности в матчах с заведомо более сильными командами, получат шанс вести игру на равных. Постоянные поражения вряд ли могут научить полезному, и теперь многие из них начнут добиваться побед. Конец цитаты.

Все верно. Но много ли пользы извлечет условное Сан-Марино из победы над условным Гибралтаром? И что ему даст такой опыт в матчах с более серьезными соперниками? Вопрос из разряда риторических.

8. Мы в такой компании возьмем, да и припремся к Элис.

Ну и, поскольку нас с Вами особенно интересуют перспективы конкретной сборной Украины, предлагаю примерить новый турнир на нее. Тут, похоже, сплошные плюсы.

Во-первых, команда получает от четырех до восьми гарантированных официальных турнирных матчей в течение двух лет. Вместо «товарняков» неизвестно с кем и на каких условиях, сама организация которых нам дается с традиционным трудом.

Во-вторых, если отталкиваться от текущего рейтинга УЕФА, то мы попали бы в дивизион В. Где одним из наших соперников могла бы стать Польша, Румыния, Словакия или Венгрия. А вторым – Дания, Турция, Ирландия или Греция. Не будем о турнирных перспективах, но сам такой турнирчик обещает быть вполне любопытным.

В-третьих, вне зависимости от того, пробьемся ли мы в финальную четверку, уже сам факт вхождения в число 24 «верхних» команд Лиги наций (при том, что из отбора напрямую на Евро выйдут 20), дает реальные шансы на продолжение борьбы за путевку здесь, в случае неудачи в отборе.

А если мы окажемся в дивизионе С, то можем попробовать побороться и за самые высокие места.

Как-то так. Конец второй серии. А также конец фильма. Старого доброго фильма об отборочных турнирах. И начало бесконечного сериала, основанного на его сюжете – первый сезон смотрите осенью следующего года во всех кинотеатрах Европы.

Чего только не придумают чинуши, чьими благими намерениями выстелена дорога современного футбола. Знать бы им еще, куда она ведет…

Игорь ЮРИЧ