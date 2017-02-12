Черноморец проиграл Шагадаму

Первый тайм матча с восьмой командой чемпионата Туркмении получился результативным. Уже к 26-й минуте соперники забили друг другу по два мяча. Открыл счет Шерметов, оказавшийся слева в штрафной площадке «моряков» с глазу на глаз с Кожухарем — 0:1. Стремительная атака «Черноморца» на 12-й минуте стала голевой: потенциальный новичок украинской команды сделал пас на набегавшего Попова — 1:1. Вскоре туркмены вновь вышли вперед. Навесом на угол вратарской эффективно распорядился Хамраев — 1:2. Итоговый результат первой половины игры установил Сильвио, вначале заработавший угловой, а затем после подачи головой поразивший цель метров с шести — 2:2. На 33-й минуте «моряки» могли забить в третий раз, но ассистент первого гола не попал в ворота с близкого расстояния.

Спустя четверть часа игры во втором тайме тренеры «Черноморца» произвели пять замен. Дебютировал за команду «моряков» и бразильский форвард Элиас дос Сантос. Он мог стать автором гола на 70-й минуте, но в сутолоке у ворот «Шагадама» не сумел протолкнуть мяч в сетку. Правда, к тому моменту одесситы уже проигрывали. На 65-й минуте Болян «выстрелил» по цели метров с 20-ти, и ослепленный ярким турецким солнцем Кожухарь парировал мяч за линию своих ворот — 2:3.

К слову, на игре присутствовал болельщик «Черноморца». Одессит, проживающий в Анталие, даже развесил несколько фанатских атрибутов, включая флаг Одессы, на ограждении футбольного поля.

12 февраля 2017 года. Белек (Турция). 10−00. Тренировочное поле отелей «Кайя». 15 градусов, солнечно.

«Черноморец» — «Шагадам» — 2:3

Голы: Попов (12), Сильвио (26) — Шерметов (8), Хамраев (19), Болян (65).

«Черноморец»: Кожухарь (футболист на просмотре, 70), Азацкий (капитан), футболист на просмотре, Норенков, Данченко, Мурашов (Третьяков, 60), Гадрани, футболист на просмотре (Мусолитин, 60), Попов (Татарков, 60), Сильвио (футболист на просмотре, 60), Барилко (Элиас, 60).

«Шагадам»: Матус (капитан), Хамраев, Джумаев, Сариев, Балтаев, Батиров, Якубов, Оразмамедов, Шерметов, Гурбани, Атаев. На замену выходили: Болян, Кулиев, Беренов, Курбанов, Кацофана.