Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Волынь взяла верх над узбекским Металлургом

Луцкая команда провела товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 12.02.2017 12:51
  • 342 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Волынь
© ФК Волынь

У другому поєдинку в Туреччині «Волинь» зустрічалася з узбецьким клубом «Металург» (Бекабад). Гра розпочалася з атак лучан і вже на 3-й хвилині Діденко мав шанс відзначитися після небезпечного удару з двадцяти метрів, проте суперників урятував голкіпер. Ще одну стовідсоткову нагоду підопічні Віталія Кварцяного втратили на 20-й хвилині, коли після небезпечного прострілу Дудіка на Петрова останньому в боротьбі не вдалось замкнути передачу. Натомість «Металург» наприкінці тайму зумів матеріалізувати свій шанс у гол. Вже за дві хвилини по тому Дудік знову виклав чудову подачу на Петрова, але той і цього разу не дотягнувся до м’яча.

Після відпочинку «Волинь» продовжувала атакувати і на 50-й хвилині після подачі кутового небезпечно пробив по воротам Чепелюк, але захисники заблокували цей удар. Відгартися лучанам вдалося лише на 58-й хвилині, коли Артем Дудік сольним проходом обіграв трьох захисників і чітко пробив під поперечину – воротар суперників був безсилий – 1:1.

А на 81-й хвилині «Волинь» вийшла вперед. Після подачі кутового гравець «Металурга» невдало виніс м’яч і на підборі першим був Олег Марчук, який з лету з двадцяти метрів потужним ударом увігнав шкіряного під поперечину – гол!

У підсумку, незважаючи на жорсткий опір суперника, волиняни здобули перемогу – 2:1.

«Волинь» - «Металург» Бекабад – 2:1
Голи: Дудік, 58, Марчук, 81 - ?

Склад «Волині» у звітному поєдинку: Кичак (Неділько, 46), Горопевшек (Марушка, 46), Р.Никитюк, Романюк (Мелінишин, 25; Шандрук, 70), Задерецький (Тракало, 46),  Чепелюк (А.Никитюк, 87), Шаповал (Бескоровайний, 40), Дудік (Ляшенко, 77), Мемешев (Могіль, 70), Діденко (О.Марчук, 46), Петров

Источник — ФК Волынь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.