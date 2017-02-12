У другому поєдинку в Туреччині «Волинь» зустрічалася з узбецьким клубом «Металург» (Бекабад). Гра розпочалася з атак лучан і вже на 3-й хвилині Діденко мав шанс відзначитися після небезпечного удару з двадцяти метрів, проте суперників урятував голкіпер. Ще одну стовідсоткову нагоду підопічні Віталія Кварцяного втратили на 20-й хвилині, коли після небезпечного прострілу Дудіка на Петрова останньому в боротьбі не вдалось замкнути передачу. Натомість «Металург» наприкінці тайму зумів матеріалізувати свій шанс у гол. Вже за дві хвилини по тому Дудік знову виклав чудову подачу на Петрова, але той і цього разу не дотягнувся до м’яча.

Після відпочинку «Волинь» продовжувала атакувати і на 50-й хвилині після подачі кутового небезпечно пробив по воротам Чепелюк, але захисники заблокували цей удар. Відгартися лучанам вдалося лише на 58-й хвилині, коли Артем Дудік сольним проходом обіграв трьох захисників і чітко пробив під поперечину – воротар суперників був безсилий – 1:1.

А на 81-й хвилині «Волинь» вийшла вперед. Після подачі кутового гравець «Металурга» невдало виніс м’яч і на підборі першим був Олег Марчук, який з лету з двадцяти метрів потужним ударом увігнав шкіряного під поперечину – гол!

У підсумку, незважаючи на жорсткий опір суперника, волиняни здобули перемогу – 2:1.

«Волинь» - «Металург» Бекабад – 2:1

Голи: Дудік, 58, Марчук, 81 - ?

Склад «Волині» у звітному поєдинку: Кичак (Неділько, 46), Горопевшек (Марушка, 46), Р.Никитюк, Романюк (Мелінишин, 25; Шандрук, 70), Задерецький (Тракало, 46), Чепелюк (А.Никитюк, 87), Шаповал (Бескоровайний, 40), Дудік (Ляшенко, 77), Мемешев (Могіль, 70), Діденко (О.Марчук, 46), Петров