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Владимир ШАРАН: «Хотелось бы подписать нападающего»

Наставник «Александрии» рассказал о том, как планирует усилить свою команду

  • 12.02.2017 12:29
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ПФК Александрия. Владимир Шаран
© ПФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о зимних трансферах клуба.

- Что касается Габовды и Чантурашвили, то скорее всего, мы будем заключать с ними контракт. По этим игрокам решение принято процентов на 90%. Эти исполнители, действительно, хорошего уровня, а физически их подтянуть мы всегда сможем.

Еще одно вакантное место у нас есть. Хотелось бы подписать нападающего. До начала чемпионата Украины еще есть время. Заявку мы подаем 22 февраля, но до 1 марта мы еще можем дозаявлять новых игроков. Поэтому продолжаем вести поиски.

Источник — ТК Футбол

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