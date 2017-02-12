Владимир ШАРАН: «Хотелось бы подписать нападающего»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о зимних трансферах клуба.

- Что касается Габовды и Чантурашвили, то скорее всего, мы будем заключать с ними контракт. По этим игрокам решение принято процентов на 90%. Эти исполнители, действительно, хорошего уровня, а физически их подтянуть мы всегда сможем.

Еще одно вакантное место у нас есть. Хотелось бы подписать нападающего. До начала чемпионата Украины еще есть время. Заявку мы подаем 22 февраля, но до 1 марта мы еще можем дозаявлять новых игроков. Поэтому продолжаем вести поиски.