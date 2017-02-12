26 лютого матчем із донецьким «Шахтарем» у Харкові ворскляни розпочнуть свій графік своїх офіційних матчів у 2017 році. Малою репетицією цієї гри можна вважати сьогоднішній товариський матч із «Шахтарем» солігорським.

Гра вийшла цікавою за сюжетом і в буквальному значенні тримала інтригу до самого фінального свистка. Пропустивши на виході з перших півгодини гри після прострілу вздовж воріт, полтавці так і не зуміли відігратися до перерви. Зате в другому таймі, заволодівши повною територіальною й ігровою ініціативою, планомірно почали будувати атакувальні дії, перші плоди яких пожинали на 58-й хвилині, коли Ткачук запустив у прорив Одарюка, і 19-й номер «біло-зелених» зважився на удар з лівої, після чого м’яч затріпотів у сітці білоруських воріт – рахунок зрівнявся. За шість хвилин до закінчення основного часу гри Ребенок віддав на Одарюка, Володимир вдало навісив, а Хльобас головою переправив м’яч під поперечину, принісши перемогу «Ворсклі».

Наступний матч на турецькому зборі команда Василя Сачка зіграє 14-го лютого проти команди «Алмалик» із Узбекистану.

11 лютого 2017 року. 16:00 (час місцевий) Сіде, поле готелю «Grand Aqua», 40 глядачів, +17 градусів.

«Ворскла» - «Шахтар» Солігорськ – 2:1

Голи: Одарюк (58), Хльобас (84) - Януш (29)

«Ворскла»: Шуст (Сарнавський, 46), Сапай (Кунєв, 46), Пердута (Саків, 73), Чеснаков (Даллку, 85), Матвеєв (Остапенко, 46), Ребенок (Квасний, 85), Мякушко (Хльобас, 46), Кравченко, Ткачук, Зарічнюк (Одарюк, 46), Загорулько.