Динамо теряет Сидорчука

Центральный полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук не принимал участия в последнем спарринге своего клуба против китайского «Хэбэй Чайна Форчун» из-за травмы — надрыва приводящей мышцы бедра.
Ориентировочный срок восстановления — две недели, а это значит, что Сидорчук с большой долей вероятности пропустит первый официальный матч года. В нем «Динамо» сыграет с «Зарей». В этом поединке, к слову, не сможет принять участие еще один полузащитник сборной Украины — Сергей Рыбалка, который дисквалифицирован.
Источник — zbirna.com
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