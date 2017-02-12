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Динамо теряет Сидорчука

Полузащитник киевской команды получил надрыв приводящей мышцы бедра

  • 12.02.2017 11:32
  • 1722 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Центральный полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук не принимал участия в последнем спарринге своего клуба против китайского «Хэбэй Чайна Форчун» из-за травмы — надрыва приводящей мышцы бедра.

Ориентировочный срок восстановления — две недели, а это значит, что Сидорчук с большой долей вероятности пропустит первый официальный матч года. В нем «Динамо» сыграет с «Зарей». В этом поединке, к слову, не сможет принять участие еще один полузащитник сборной Украины — Сергей Рыбалка, который дисквалифицирован.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    olgorl
      olgorl, 12.02.2017 11:48
    0
    Юмористы, блин!
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    Krasnoyarec
      Krasnoyarec, 12.02.2017 11:52
    +2
    Очень жаль... Как не вовремя...
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    uniale
      uniale, 12.02.2017 12:17
    -1
    С его комплекцией ( рост, вес ) травмироваться - это серьёзная проблема. Такие как он обычно восстанавливаются в два раза дольше малышей.
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