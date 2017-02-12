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ОФИЦИАЛЬНО: Политыло стал игроком Окжетпеса

Украинский хавбек продолжит карьеру в казахстанском клубе

  • 12.02.2017 11:24
  • 982 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Окжетпес
© ФК Окжетпес

Кокшетауский клуб «Окжетпес» пополнился очередным новичком.Им стал 29-летний полузащитник Сергей Политыло. Воспитанник украинского футбола находился на сборах с синегорцами и смог произвести впечатление на тренерский штаб. Сергей принял участие в нескольких матчах и забил гол во встрече с македонским клубом «Шкендия».

Сергей Политыло

Дата рождения: 09.01.1989
Гражданство: Украина
Амплуа: полузащитник
Рост: 165 см.
Вес: 63 кг.

Карьера:

2002-2015 – РУФК (Киев) / «Отрадный» (Киев)
2006-2013 – «Черноморец» (Одесса) (2008 – «Днестр», аренда)
2013-2016 – «Днепр» (Днепропетровск) (2015 – «Волынь», аренда)
Сборная Украины U-17 (23 матча)
Сборная Украины U-19 (19 матчей, 1 гол)

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Комментарии
    Modern_1
      Modern_1, 12.02.2017 12:07
    0
    Клуб из какой страны? Тяжело написать или клуб такой известный, что можно и не утрчнять?
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