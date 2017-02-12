Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока есть условия, нужно работать хоть ночью»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о сборах в Турции.
- Возможно футболистам и некомфортно, но мы хотим максимально использовать те условия, которые есть в Турции, чтобы команда могла лучше подготовиться к сезону. Конечно, перенасытить организм тоже вредно. Однако мы стараемся дифференцированно подходить к каждой тренировке, чтобы футболисты получали удовольствие и нагрузки. Необходимо, чтобы игроки прошли базовую подготовку, наполнили «свои холодильники футбольными продуктами» – подачами, ударами, финтами – и могли ими пользоваться на протяжении сезона. На все нужно «миллион алых тренировок», хоть ночью надо работать. Пока есть условия, стараемся активно работать.
Источник — ТК Футбол
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