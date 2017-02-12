Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пока есть условия, нужно работать хоть ночью»

Ну наконец-то хорошая новость. АТО все зрада и зрада. Есть хоть где патриотам/актывистам разгулят...

Конюх и Ебланов.... дЫнЫрЫ создает серьезную команду.... со сборной Крыма, лЫнЫрЫ и Приднестровья...