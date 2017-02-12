Андрей ПАВЕЛКО: «Зозуля войдет в исполком ФФУ вместо Тимощука»

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей, который из-за инцидента с фанатами «Райо Вальекано» оказался фактически лишен игровой практики.

«ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что Федерация футбола Испании, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа – это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность! Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины, Народная Армия. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола.

Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», – написал Павелко в социальной сети Facebook.

На матч 22-го тура Примеры против «Валенсии» игроки «Бетиса» вышли в футболках «Мы все Зозуля».