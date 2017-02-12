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Андрей ПАВЕЛКО: «Зозуля войдет в исполком ФФУ вместо Тимощука»

Глава ФФУ поддержал украинского форварда «Бетиса»

  • 12.02.2017 10:47
  • 2536 просмотров
  • 8 комментария
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facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко
© facebook.com/andriy.pavelko. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с украинским форвардом «Бетиса» Романом Зозулей, который из-за инцидента с фанатами «Райо Вальекано» оказался фактически лишен игровой практики.

«ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что Федерация футбола Испании, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.

Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа – это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность! Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины, Народная Армия. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И еще он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола.

Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», – написал Павелко в социальной сети Facebook.

На матч 22-го тура Примеры против «Валенсии» игроки «Бетиса» вышли в футболках «Мы все Зозуля».

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Комментарии
    ViperMX
      ViperMX, 12.02.2017 11:08
    +2
    Вот же популист ср@ный. Зозуля футболист а не функционер.
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    Алексей Никитенко
      Алексей Никитенко, 12.02.2017 11:26
    +10
    Чувак, который пинает ногами арбитра и ведет себя как истеричка на поле- в исполкоме))) Дожились.
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    Krasnoyarec
      Krasnoyarec, 12.02.2017 11:50
    +2
    Усё,...шеф... ("Бриллиантовая рука").
    Слов нет - ...
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    olgorl
      olgorl, 12.02.2017 11:50
    +6
    В Раду его к Парасюку в комитет! Там от него больше пользы будет.
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    Владимир Коробко
    online
    Владимир Коробко, 12.02.2017 12:12
    -1
    Алексей Никитенко, 12.02.2017 11:26
    Чувак, который пинает ногами арбитра и ведет себя как истеричка на поле- в исполкоме))) Дожились.
    Так подожди,вернется на Украину-еще пару пенделей отвесит арбитрам и глядишь замена Павелко обеспечена.
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    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 12.02.2017 12:20
    +2
    Андрей ПАВЕЛКО не перегибай!!!
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    sjuncha
      sjuncha, 12.02.2017 12:20
    +3
    Такие люди только президентами страны, на меньшее они просто не способны!
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    Opushko2017
    Opushko2017, 12.02.2017 12:25
    +1
    Алексей Никитенко, 12.02.2017 11:26
    Чувак, который пинает ногами арбитра и ведет себя как истеричка на поле- в исполкоме))) Дожились.
    Да не переживай так, включим в исполком Прасюка, тоже знатного любителя ногами помахать, и баланс сил сохранен.
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