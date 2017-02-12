Олег ГОЛОДЮК: «Я неконфликтный человек, хочу решить все мирно»

Олег Голодюк рассказал о ситуации с выплатой долга со стороны «Ворсклы» и поиском клуба.

- Мои юристы направили в «Ворсклу» письмо. Дело сдвинулось с мертвой точки. Я неконфликтный человек и хочу решить все мирно. Сейчас идет конструктивный диалог с руководством «Ворсклы». Я не требую, чтобы мне отдали все долги немедленно. Я готов ждать.

Где продолжу карьеру? Этот вопрос решится в течение недели. Если ничего не будет конкретного, то буду исходить из того, что есть. Буду ехать куда-то, тренироваться, набирать форму.