Интервью клубной пресс-службе дал полузащитник «Стали» Бой Деул.

- Бой, ну, во-первых, поздравляем тебя с победой команды, и с твоим первым голом в году. Забил уверенно, красиво. Как сам оцениваешь свою игру против сербской команды?

- Была хорошая игра. В первом тайме команда действовала отлично. Выполняя требования тренера, мы играем очень дисциплинированно. Есть еще над чем нужно работать, но в целом действовали хорошо. Ну а по себе могу сказать, что я счастлив, поскольку вышел на поле, и к тому же забил.

- Матч получился довольно жестким, много было борьбы, фолов, нервов, и как итог карточки, удаления. На твой взгляд такой сценарий матча, это сказывается психологическая усталость от сборов, или же сошлись действительно неуступчивые команды?

- Тот в футбол, в который мы играем, и должен быть жестким. Это элемент того, что мы можем напугать соперника. Показать, что им не будет легко играть против нас.

- Все отмечают, что сейчас кардинально другой подход в тренировочном процессе. Можешь поделиться своими ощущениями о работе под руководством нового тренерского штаба?

- Это очень хороший тренер. Отличается от тех, с которыми мне раньше приходилось работать. Он использует разные системы. Я должен к этому привыкнуть и многому научиться. Думаю, что у всех нас вместе всё получится, и всё будет хорошо. Есть хорошее предчувствие.

- Говорил ли с тобой в индивидуальной беседе Леонид Кучук и если да, то чего он ждет от Деула в новом сезоне?

- Не совсем об этом он говорил. Я только восстановился после травмы, даже можно сказать, что еще восстанавливаюсь, и тренер дает мне время, чтобы я постепенно вошел в тренировочный процесс команды. Он постоянно спрашивает, как у меня дела, мы часто общаемся, поэтому тренер в курсе всего, что сейчас со мной происходит.

- С учетом того, что ты много времени пропустил из-за травмы, оцени свою готовность к сезону?

- Тяжело сейчас оценить свою готовность. Скажем так, я в пути. И главное, на правильном пути. Конечно, хотелось бы сыграть уже в первом туре после возобновления чемпионата, но это уже всё будет зависеть от тренера.

- Ты уже поставил для себя личные планы на футбольный год? Если не секрет, каковы они?

- Каких-то конкретных планов на сезон у меня нет. Хочу просто играть.