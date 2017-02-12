Все меньше времени остается до возобновления чемпионата страны, что неизбежно отражается на специфике подготовительной работы команд. «Днепр» не является исключением и становящееся горячим дыхание официальных игр можно было ощутить и сегодня, когда в рамках второго игрового дня на сборе днепряне встретились с боснийской «Младостью», представителем элитного дивизиона своей страны, пусть и далеким от лидерских позиций, о чем свидетельствует текущее восьмое место в таблице. Большинству исполнителей сегодняшней стартовой обоймы довелось сыграть не один тайм, а как минимум две трети матча. А Максим Лопыренок и Андрей Лунин и вовсе провели на поле все игровое время.

Для голкипера украинской команды сегодняшний день не мог быть обычным в силу того, что ему исполнилось восемнадцать лет. Об этом не забыли партнеры еще утром, когда на часовом тренировочном занятии, в основном посвященном отработке стандартных положений, устроили Андрею полагающийся в таком случае «коридор». Именинник прошел непростое испытание и на выходе из живого ряда оказался таки на газоне.

Естественно, и сам основной страж ворот украинской команды горел желанием вечером получить победный подарок, при этом сделав все зависящее от себя, и все полевые игроки были более чем готовы организовать презент. Если говорить об Андрее, то еще до перерыва в первом тайме он сразу несколько эпизодов мог занести себе в актив. Так, на 28-й минуте после того как в штрафной «Днепра» возник небольшой пожар, кипер украинской команды в итоге завладел мячом. Через две минуты он парировал хлесткий удар метров с 10-ти в ближний угол Бркича, а незадолго до перерыва прочитал намерения этого хавбека пробить штрафной удар от боковой линии штрафной вместо напрашивающейся подачи, и надежно отбил мяч.

Все эти эпизоды случились уже после того, как «Днепр» повел в счете, что стало прямым следствием его стартового превосходства. Забитый гол получился по-футбольному отменным: голевая атака началась с тонкого паса Евгения Чеберко на ход Владиславу Кочергину, который зрячей прострельной передачей на линии площади ворот Артем Довбика. В концовке эпизода Артем сыграл так, как и подобает форварду, первым касанием уложив защитника, а вторым расстреляв ворота.

С эстетической точки зрения прекрасно смотрелся и второй гол в ворота боснийского клуба, случившийся в самом дебюте второго тайма. Снова во взятии ворот поучаствовал Владислав Кочергин, на этот раз ставший автором предголевого паса. После заброса из глубины поля он зряче прострелил Максиму Луневу, который отбросил мяч чуть назад под удар только что появившемуся на поле Владимиру Полевому. С ударом Владимира, едва не порвавшим сетку, у голкипера Лалича шансов справиться не было.

Но героем поединка защитнику «Днепра» стать было не суждено: за общение с арбитром в нелицеприятной форме он на 73-й минуте был удален с поля, правда, с правом замены, после чего на поле появился Владимир Сафронов.

Случилось это через пару минут после того, как «Младость» сократила разрыв в счете. Боснийцы быстро разыграли штрафной удар, даже невзирая на то, что в этот момент на газоне еще находился тот игрок, на котором был совершен фол. В итоге на ударной позиции по месту правого инсайда оказался Рамович, точно пробивший в дальний угол.

Вскоре «Младости» удалось и сравнять счет, причем в какой-то степени это было справедливым, поскольку во вторых половинках обоих таймов боснийцы существенно прибавляли. Бркич пробивал штрафной удар от боковой линии штрафной «Днепра», мяч ударился о землю перед Луниным, и влетел в сетку.

В оставшуюся десятиминутку шансы победить были у обеих команд, игравших в концовке на встречных курсах. Соперники были вправе претендовать на пенальти после своих быстрых атак, но эпизоды с падениями игроков (в случае «Днепра» после тонкой вертикали Лопыренка Кожушко выскочил с глазу на глаз с голкипером и после стыка с ним оказался на газоне) остались без внимания рефери.

Таким образом, матч завершился результативной ничьей, а значит, победного подарка у Андрея Лунина не оказалось, хотя к этому были все предпосылки. Но ко всем сегодняшним поздравлениям в адрес Андрея добавим и пожелание того, чтобы сегодняшняя относительная неудача была самой большой в его жизни. Тем более, что в футболе в день рождения далеко не все складывается. Анекдот про галстук в подарок тренеру не мог возникнуть на пустом месте.

11 февраля. Лара. Футбольный комплекс «Миракл».

«Днепр» - «Младость» - 2:2

Голы: 1:0 Довбик (8), 2:0 Полевой (46), 2:1 Шишич (71), 2:2 Бркич (79)

«Днепр»: 12. Лунин Андрей, 2. Влад Александру (8. Полевой Владимир, 46; 5. Сафронов Александр, 74), 3. Адамюк Владимир (6. Гоменко Ярослав, 78), 7. Вакулко Юрий (36. Кожушко Олег, 64), 10. Кочергин Владислав (18. Костышин Денис, 69), 15. Довбик Артем (17. Баланюк Денис, 46), 20. Чеберко Евгений (21. Когут Игорь, 61), 26. Сваток Александр (14. Чеберячко Евгений, 61), 28. Лопыренок Максим, 29. Ротань Руслан (4. Кравченко Сергей, 46), 99. Лунев Максим (33. Нагиев Дмитрий, 61).

«Младость» (стартовый состав): 1. Лалич Франко, 2. Галич Марин, 5. Ластро Невен, 7. Хушич Анел, 8. Сушич Павле, 9. Хрелья Аднан, 17. Шишич Аладин, 21. Максимович Деян, 22. Шечерович Аднан, 29. Бркич Горан, 99. Исакович Аладин.

Предупреждены: Мушич (59), Кочергин (65), Лазич (70), Ризванович (75).

Удален: Полевой (73).