Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В матчах за Динамо мотивация есть всегда»

Полузащитник Виталий Буяльский отметился забитым мячом в контрольном матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (5:0), а после поединка поделился своими впечатлениями от игры.

- Хорошая игра, как и результат для нас. Были неплохие командные взаимодействия, были, конечно, и определенные ошибки, которые нужно разобрать и двигаться дальше.

- По сравнению с вчерашним матчем, на этот раз игра сложилась более удачно?

- Сегодня и поле было лучшего качества, чем вчера, особенно во втором тайме, когда его полили, благодаря чему мяч катился быстро, а наши игроки удачно перемещались, отдавали своевременные передачи и забивали мячи.

- В эпизоде с твоим забитым мячом ты пробежал через все поле, от своей штрафной до чужой, и головой перебросил вратаря. Это наигранная комбинация?

- Да, конечно. Если мы выбегаем в контратаку, нужно поддерживать игроков передней линии. Если конкретно по этой ситуации, то Коля Морозюк отдал очень хорошую передачу, я увидел, что вратарь вышел из ворот, и в касание подправил мяч по назначению.

- В завершающей стадии атаки ты сделал ускорение метров на двадцать, чтобы откликнуться на эту передачу. Подобное неоднократно приходилось видеть и в официальных матчах. Это можно назвать твоей «фишкой»?

- Не сказал бы, что это какая-то «фишка», просто, наверное, в каждом моменте нужно прилагать максимум усилий, тогда будет и результат.

- Китайские команды в целом исповедуют цепкий футбол, не стесняются бить по ногам...

- У этого соперника я бы отметил хороший контроль мяча, а также хорошую физическую готовность. В их составе есть неплохие легионеры, поэтому такие игры являются показательными для нас.

- За сегодняшним матчем наблюдал тренерский штаб национальной сборной. Это добавляло мотивации?

- Мотивация присутствует всегда, когда выходишь играть за «Динамо» (Киев). Неважно, кто смотрит за той или иной игрой, – в любом случае нужно показывать все свои лучшие качества, чтобы играть в основном составе.