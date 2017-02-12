Два футболиста пожизненно дисквалифицированы за игру в «сборной ДНР»

Футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы КДК ФФУ.

Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за «сборную ДНР», а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы. На основании документов СБУ Комитет принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.

Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в Высшей лиге. Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. Последнее время 32-летний игрок выступал в «турнирах ДНР» в составе донецкого ФК «Победа».

Ранее аналогичное решение было принято по Александру Ясковичу, который выступал за «сборную ЛНР».