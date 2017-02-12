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Два футболиста пожизненно дисквалифицированы за игру в «сборной ДНР»

Сергей Артюх и Артем Евланов получили жесткое наказание от КДК ФФУ

  • 12.02.2017 09:39
  • 2953 просмотров
  • 3 комментария
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youtube.com. Артем Евланов
© youtube.com. Артем Евланов

Футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов пожизненно дисквалифицированы КДК ФФУ.

Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов участвовали в матчах за «сборную ДНР», а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы. На основании документов СБУ Комитет принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.

Артюх выступал во многих украинских клубах, включая «Ворсклу» и «Сталь», цвета которых защищал в Высшей лиге. Евланов играл за «Закарпатье», «Титан», а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. Последнее время 32-летний игрок выступал в «турнирах ДНР» в составе донецкого ФК «Победа».

Ранее аналогичное решение было принято по Александру Ясковичу, который выступал за «сборную ЛНР».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    juryboyk
      juryboyk, 12.02.2017 10:15
    +12
    По лицу видно, что он выступал за сборную ДНР
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    udman11
      udman11, 12.02.2017 10:18
    +10
    Правильное решение!
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    Arius
      Arius, 12.02.2017 10:38
    +4
    Сборная дыныры - это вообще что?
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