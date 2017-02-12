Андрей ШЕВЧЕНКО: «Яремчук? Я говорил об этом парне»

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко внимательно наблюдал за контрольным матчем «Динамо» – «Хэбэй Чайна Форчун» вместе со своими ассистентами, а после игры оценил форму игроков сборной и кандидатов в главную команду страны.

- Какое впечатление произвели на вас кандидаты в сборную по сегодняшнему матчу?

- Впечатления положительные. Ребята хорошо готовы, провели неплохой матч. Думаю, тренерский штаб клуба, как и мы, должен остаться довольным. Было интересно посмотреть за молодыми футболистами, будущими кандидатами. В целом, много интересного увидели сегодня.

- Рауль Рианчо уже не впервые на сборе «Динамо» в этом году. Возможно, он больше вам рассказал, чем вы увидели собственными глазами?

- В принципе, сейчас идет обычный тренировочный процесс команды, которая готовится к сезону. Проводится много контрольных игр, игроки имеют по одной-две тренировки в день. Нам же интересно было узнать, как чувствуют себя сборники, есть ли у них повреждения, поскольку мы должны быть в курсе, что с ними происходит. Очень хорошо, что удалось приехать сюда, увидеть своих бывших друзей-одноклубников, пообщаться с Сергеем Станиславовичем. Желаю команде хорошо стартовать во второй части сезона, а сборникам – проявить себя, тогда у многих из них будут шансы попасть в сборную.

- Сегодня Яремчук хорошо проявил себя – забил два гола, отдал голевую передачу...

- Я говорил об этом парне. Сейчас он вернулся из аренды в «Динамо», и сейчас для него очень важный момент. Если он будет играть и забивать, став важным игроком для «Динамо», то и ворота национальной команды для него будут открыты.

- Не смог принять участия в матче Андрей Ярмоленко, но вы с ним пообщались.

- Да, я разговаривал и с Андреем, и с Сидорчуком. Обидно, что он получил травму, но будем надеяться, что она незначительна. Для нас очень важно, чтобы каждый игрок сборной и имел игровую практику, и находился в хорошей физической форме.

- У «Динамо» на сборе сейчас три голкипера. Они могут рассматриваться как кандидаты в национальную команду?

- Знаете, у каждого игрока, который выступает стабильно на высоком уровне за свой клуб, есть шанс получить вызов в сборную. Самое главное – хорошо проявить себя в первую очередь в клубе, в данном случае в «Динамо», а потом уже будет решение за нами.