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Сергей КРИВЦОВ: «Надеемся, в Харькове будет полный стадион»

Защитник «Шахтера» рассказал о подготовке к противостоянию с «Сельтой»

  • 12.02.2017 09:25
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «горняков» подвел итоги сборов, оценил свои физические кондиции и рассказал о подготовке к поединку с «Сельтой».

– Сергей, завершается предсезонная подготовка команды. Ты уже готов к официальным матчам?
– Мы провели основную часть сборов, а значит, большие физические нагрузки остались позади. Сейчас у нас по одной тренировке в день для поддержания тонуса. Главным образом отрабатываем тактические заготовки. Думаю, к поединку с «Сельтой» подойдем в нужной форме.

– Какие впечатления от сборов?
– Интересно провести сборы в Португалии. Я впервые готовлюсь к сезону в этой стране. По работе никаких особых новшеств мы не заметили, она строилась тренерским штабом по тому же принципу, что и летом: сначала был сделан упор на физические кондиции, а потом получали игровую практику.

– До встречи с «Сельтой» остается пять дней. Что уже известно о сопернике?
– Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. У них очень хороший нападающий Яго Аспас, который часто забивает в Примере. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнем тактический разбор.

– Ответный поединок состоится 23 февраля в Харькове. Рассчитываете на хорошую поддержку трибун?
– Конечно, надеемся, будет полный стадион! На те матчи, которые «Шахтер» проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой.

Источник — ФК Шахтер

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