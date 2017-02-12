Сергей КРИВЦОВ: «Надеемся, в Харькове будет полный стадион»

Защитник «горняков» подвел итоги сборов, оценил свои физические кондиции и рассказал о подготовке к поединку с «Сельтой».

– Сергей, завершается предсезонная подготовка команды. Ты уже готов к официальным матчам?

– Мы провели основную часть сборов, а значит, большие физические нагрузки остались позади. Сейчас у нас по одной тренировке в день для поддержания тонуса. Главным образом отрабатываем тактические заготовки. Думаю, к поединку с «Сельтой» подойдем в нужной форме.

– Какие впечатления от сборов?

– Интересно провести сборы в Португалии. Я впервые готовлюсь к сезону в этой стране. По работе никаких особых новшеств мы не заметили, она строилась тренерским штабом по тому же принципу, что и летом: сначала был сделан упор на физические кондиции, а потом получали игровую практику.

– До встречи с «Сельтой» остается пять дней. Что уже известно о сопернике?

– Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. У них очень хороший нападающий Яго Аспас, который часто забивает в Примере. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнем тактический разбор.

– Ответный поединок состоится 23 февраля в Харькове. Рассчитываете на хорошую поддержку трибун?

– Конечно, надеемся, будет полный стадион! На те матчи, которые «Шахтер» проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой.