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25-й тур
Монако
5:0
Мец
11.02.2017, FT

Монако — Мец — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Монако» — «Мец»

  • 12.02.2017 09:21
  • 35 просмотров
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В поединке 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Мец» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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