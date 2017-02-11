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20-й тур
РБ Лейпциг
0:3
Гамбург
11.02.2017, FT

РБ Лейпциг - Гамбург - 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Гамбург»

  • 11.02.2017 23:24
  • 121 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Гамбург» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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