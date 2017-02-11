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20-й тур
Ингольштадт
0:2
Бавария
11.02.2017, FT

Ингольштадт - Бавария - 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Ингольштадт» — «Бавария»

  • 11.02.2017 23:21
  • 139 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт» — «Бавария» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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