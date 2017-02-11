Что то старик реально сдулся, надеюсь летом будет большая распродажа бревна и пенсионера, и будет...

Нормально так побегали перед Наполи,плохо травма опять

альоооооо, админы!!! турнирную таблицу исправьте - там почему-то в этом матче ничья 1-1

Похоже на перелом? Да там нога в другую сторону смотрит

реально перечитываю тебя, Олег бугаец, и успокоиться не могу.... неужели ты и правда такой идиот?...

при чем тут зубы, если ты баран тупой... играли в Харькове, так на каком "поле суперниць&quo...