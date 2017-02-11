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20-й тур
Дармштадт
2:1
Боруссия Д
11.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дармштадт - Боруссия Дортмунд - 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Дармштадт» — «Боруссия Дортмунд»

  • 11.02.2017 23:18
  • 263 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» — «Боруссия Дортмунд» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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