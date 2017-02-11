Шальке без Коноплянки обыграл Герту

Раньше хоть стреляли нормально,сейчас ни хода(которого никогда и не было) ни стрельбы!

Через год никто и не вспомнит!

[quote Тарас Чубак, 11.02.2017 22:16]Вот не выкупит же Шальке его теперь хоть и это вроде как обя...

Вот не выкупит же Шальке его теперь хоть и это вроде как обязательная функция. Ему клуб нужен под...

Не пойму почему у него не получается попасть в состав. После первых ярких пол года в Севилье как ...

И закончил его там же😕😏