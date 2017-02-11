Шальке без Коноплянки обыграл Герту

В поединке 20-го тура Бундеслиги «Шальке» на своем поле одолел «Герте» благодаря голам Бургшталлера и Горецки. Наш Евгений Коноплянка за победой своей команды наблюдал со скамейки запасных.
Чемпионат Германии. 20-й тур.
«Шальке» - «Герта» - 2:0
Гвидо Бургшталлер, 41, Леон Горетцка, 61 -
«Шальке»: Ральф Фарманн, Бенедикт Хеведес, Бенжамин Стамбули, Налдо, Сеад Колашинац, Леон Горетцка (Тило Керер, '86), Хольгер Бадштубер, Алессандро Шёпф, Даниэль Калиджиури (Макс Майер, '80), Набиль Бенталеб, Гвидо Бургшталлер (Клаас-Ян Хунтелаар, '91)
«Герта»: Руне Ярстейн, Джон-Энтони Брукс, Марвин Платтенхардт, Петер Пекарик, Себастьян Лангкамп, Валентин Штокер (Владимир Дарида, '46), Никлас Штарк, Фабиан Лустенбергер, Саломон Калу (Александер Эшшвайн, '72), Ведад Ибишевич, Генки Харагучи (Юлиан Шибер, '81)
Набиль Бенталеб, 83. - Генки Харагучи, 55. Ведад Ибишевич, 59.
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Источник — Sport.ua
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