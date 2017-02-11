Степаненко вернулся в общую группу

Завершив серию предсезонных спаррингов победой над «Риу Аве», «горняки» сосредоточились на подготовке к поединкам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».

Сегодня «Шахтер» провел первую тренировку в Браге под руководством Паулу Фонсеки. Двухчасовая сессия получилась предельно насыщенной и включала беговую работу, комплекс упражнений на координацию, квадраты, а также практические занятия по тактике. В завершение футболисты разделились на две команды и сыграли интенсивную двусторонку на половине поля.

Интересно, что тренировка «горняков» проходила на Estádio 1.º de Maio. Арена, открытая в 1950 году, более полувека была домашним стадионом «Браги», а ныне используется как тренировочная база для футболистов и легкоатлетов. Кроме того, данное сооружение является памятником архитектуры: стадион полностью построен из камня и стилизован под древнегреческую арену.

Факундо Феррейра и Вячеслав Танковский восстанавливаются после повреждений и работают по отдельной программе. Тарас Степаненко уже тренируется в общей группе.

Отметим, что «оранжево-черные» перешли на режим одной сессии в день и теперь больше времени уделяют восстановительным процедурам и теоретическим занятиям.