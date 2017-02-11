Видаль сломал лодыжку и выбыл на долгий срок

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0).
Инцидент произошел на 88-й минуте, Видаль пострадал от подката Тео Эрнандеса. Отметим, что защитник поле покинул, но заменен не был, так как каталонский клуб к тому моменту сделал уже все три замены. По предварительной информации, Видаль выбыл на срок до полугода.
Источник — Sport.ua
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