Ливерпуль обыграл Тоттенхэм и прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:0 (2:0)
Садио Мане, 16, 18 -
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Лукас Лейва (Рагнар Клаван, '82), Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо, Садио Мане (Трент Александер-Арнолд, '92), Филиппе Коутиньо (Эмре Джан, '77)
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Бен Дэйвис, Кайл Уокер, Тоби Алдервейрельд, Эрик Даер, Виктор Ваньяма, Кристиан Эриксен (Гарри Уинкс, '68), Деле Алли, Мусса Дембеле (Мусса Сиссоко, '77), Сон Хон Мин (Винсент Янссен, '82), Гарри Кэйн
Джордан Хендерсон, 53. Жоэль Матип, 56. Джеймс Милнер, 68. - Сон Хон Мин, 28. Гарри Кэйн, 67. Гарри Уинкс, 71. Эрик Даер, 78. Тоби Алдервейрельд, 83.
Удары (в створ): 12 (9) - 4 (2)
Угловые: 10 - 3
Оффсайды: 1 - 1
ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.