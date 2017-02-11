Барселона в гостях поиздевалась над Алавесом

«Барселона» на выезде разгромила «Алавес» (6:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Дублем отметился Неймар, по голу забили Луис Суарес, Лионель Месси и Иван Ракитич. Каталонцы вышли на первое место в таблице, обойдя «Реал». Правда, у мадрицев есть еще три матча в запасе.

Напомним, что этим командам еще предстоит встретиться в финале Кубка Испании в нынешнем сезоне.

Чемпионат Испании. 22-й тур.

«Алавес» - «Барселона» - 0:6

- Луис Суарес, 36, Неймар, 39, Лионель Месси, 59, , 62, автогол, Иван Ракитич, 65, Луис Суарес, 67

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Алексис, Виктор Лагвардия, Карлос Вигарай, Даниэль Торрес, Ненад Крстичич (Кико Фемения, '46), Тео Эрнандес (Ману Гарсия, '86), Маркос Льоренте, Александар Катаи (Оскар Ромеро, '56), Кристиан Сантос, Рубен Собрино

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жереми Матье, Люка Динье, Самюэль Юмтити (Хорди Альба, '66), Алейкс Видаль, Серхи Роберто (Андрес Иниеста, '63), Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Виктор Лагвардия, 92. - Самюэль Юмтити, 7. Серхио Бускетс, 58. Иван Ракитич, 60.

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