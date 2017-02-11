Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Коноплянка начал матч с Гертой на скамейке запасных

Евгений Коноплянка вновь не попал в основной состав гельзенкирхенцев

  • 11.02.2017 19:40
  • 125 просмотров
  • 0 комментария
Метки
schalke04.de. Евгений Коноплянка
© schalke04.de. Евгений Коноплянка

В поединке 20-го тура чемпионата Германии с «Гертой» украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка остался в запасе.

Отметим, что Коноплянка является лучшим бомбардиром клуба в сезоне. Украинец провел за «Шальке» 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол в Бундеслиге, 2 мяча в Лиге Европы и 3 гола в Кубке Германии. Также на счету Евгения 2 голевых паса.

За текстовой онлайн-трансляцией матча следите здесь.

 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.