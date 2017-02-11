Коноплянка начал матч с Гертой на скамейке запасных

В поединке 20-го тура чемпионата Германии с «Гертой» украинский легионер «Шальке» Евгений Коноплянка остался в запасе.
Отметим, что Коноплянка является лучшим бомбардиром клуба в сезоне. Украинец провел за «Шальке» 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол в Бундеслиге, 2 мяча в Лиге Европы и 3 гола в Кубке Германии. Также на счету Евгения 2 голевых паса.
За текстовой онлайн-трансляцией матча следите здесь.
Источник — Sport.ua
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