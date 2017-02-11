Езерский может возглавить сборную Украины U-19

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на место главного тренера сборной Украины U-19 является Владимир Езерский.
Сообщается, что за кандидатуру 40-летнего специалиста выступает глава Комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич, у которого тот был помощником в «Днепре».
Владимир Езерский в качестве игрока поиграл за «Карпаты», «Динамо», «Кривбасс», «Днепр», «Шахтер», «Зарю», «Таврию» и «Говерлу». Также на его счету 39 матчей в составе национальной сборной Украины.
Источник — ТК Футбол
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