Езерский может возглавить сборную Украины U-19

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на место главного тренера сборной Украины U-19 является Владимир Езерский.

Сообщается, что за кандидатуру 40-летнего специалиста выступает глава Комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич, у которого тот был помощником в «Днепре».

Владимир Езерский в качестве игрока поиграл за «Карпаты», «Динамо», «Кривбасс», «Днепр», «Шахтер», «Зарю», «Таврию» и «Говерлу». Также на его счету 39 матчей в составе национальной сборной Украины.