Олимпик пока не договорился об аренде Арены-Львов

О том, что договор с «Олимпиком» еще не подписан, рассказал директор арены Сергей Болкун.

«Олимпик» изъявил желание провести как минимум первые 3 игры на «Арене Львов». Они интересовались, какая была бы стоимость, а дальше разговора не пошли.

Позже я видел интервью спортивного директора «Олимпика», который заявил, что у нас есть устная договоренность, что команда будет играть здесь. Но устной договоренности мало, надо подписывать соглашение, ведь это влечет за собой определенные затраты.

У «Олимпика» первая игра уже 25 февраля и уже сейчас надо готовить стадион: подогревать поле, чтобы оно было в надлежащем состоянии. Это влечет за собой огромные расходы. Кроме того, надо подписывать соглашения со стюардами, полицией, медицинской и пожарной службами.

Если «Олимпик» хочет провести на «Арене Львов» матч 25 февраля, то соглашение должно быть подписано максимум на следующей неделе. Первые матчи наиболее затратные. Если же договора не будет, то мы, пожалуй, откажемся», - сказал Болкун телеканалу «Футбол 1».